Направлено в суд дело о пожаре в кафе в Лысых Горах

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-07T08:47:46+03:00

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В Лысогорском районе Саратовской области завершено расследование уголовного дела о пожаре в кафе «Рандеву».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла 26 января во время застолья.

В кафе «Рандеву» на улице Мира собралась компания, чтобы отметить день рождения 60-летнего местного жителя. Во время праздника произошел хлопок, начался пожар, загорелась отделка, что привело к выделению токсичных веществ.

Два человека получили сильные ожоги и скончались. Еще трое пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами. Незначительно пострадали 25 человек, среди которых двое детей.

В ходе расследования было установлено, что кафе управляла 47-летняя женщина. В конце января она распорядилась заправить газовый баллон на 27,2 литра для использования на кухне. При этом заправка и хранение баллона проведены с нарушениями.

Женщине было предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух лиц». Она полностью признала вину. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU