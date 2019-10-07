В Саратовской области сельчанин отработает полтора года за смерть брата

СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-07T07:58:43+03:00

Мужчина захлебнулся кровью после ударов от брата

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В Саратовской области осудили 35-летнего жителя села Новая Красавка Лысогорского района. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

- Вечером 21 ноября 2018 года мужчина обнаружил, что продукты, которые он купил накануне, пропали из холодильника. Оказалось, что еду поменял на алкоголь его старший 44-летний брат, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Разозленный гражданин ударил родственника четыре раза кулаком по лицу и ушел из дома.

Пьяный мужчина лег спать и у него пошла кровь из носа, которая залила дыхательные пути, и потерпевший захлебнулся.

Когда сельчанин вернулся, то нашел брата мертвым и вызвал полицию. Злоумышленник во всем признался, суд приговорил его к полутора годам исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU