Саратов занял 58-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат

СЕГОДНЯ 07:09 2019-10-07T08:14:26+03:00

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Соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России рассчитали в агентстве РИА Рейтинг. Сотня крупнейших российских городов ранжируются по количеству стандартных потребительских наборов, которые может позволить себе купить на среднюю зарплату житель того или иного города.

Несмотря на высокие цены в северных нефтедобывающих и дальневосточных регионах, местные города массово вошли в топ-10 рейтинга. Это объясняется очень высокими, по сравнению с остальной Россией зарплатами. Тем не менее лидером в стране стала Москва с соотношением зарплат и среднего потребительского набора на уровне 3,83. Среднемесячная чистая зарплата здесь составила 96,9 тыс. рублей. На втором месте Южно-Сахалинск — 3,81 (90,6), на третьем — Салехард — 3,35 (88). Далее следуют Сургут, Ханты-Мансийск, Магадан, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск, Петропавловск-Камчатский. Среди первой десятки в пяти городах средняя зарплата превышает 80 тыс. рублей.

Саратов занял 58 место с соотношением зарплат и среднего потребительского набора на уровне 1,94. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2019 здесь составляет, по мнению экспертов РИА Рейтинг, 32,9 тыс. рублей.

Астрахань, Волгоград, Калининград, Владимир, оказались в рейтинге ниже Саратова, несмотря на то, что там выше средняя чистая зарплата.

Омск по всем параметрам опередил Саратов — 2,17 (36,4 тыс. рублей).

Аутсайдерами рейтинга признаны южные города — Шахты, Черкесск, Элиста.

Методика подсчета

Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики за январь–июнь 2019 года по крупным и средним предприятиям. Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. м. Он включает 112 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги. Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата). В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города России.

ИСТОЧНИК KP.RU