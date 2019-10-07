В Саратове возможен мокрый снег, туман, гололедица

СЕГОДНЯ 06:13 2019-10-07T06:13:00+03:00

В Саратове будет туман и снег Фото: Екатерина Семенова

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В Саратове и по области сегодня, 7 октября, ожидается сильный дождь.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, утром может идти мокрый снег. Также высока вероятность сильного тумана.

Снег будет налипать на провода, ожидается гололед и гололедица.

Ветер будет дуть с юго-востока с переходом на западное направление. Возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

Столбик термометра будет неуклонно понижаться до 1-6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU