В Саратове возможен мокрый снег, туман, гололедица
Температура сильно понизится
В Саратове будет туман и снегФото: Екатерина Семенова
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В Саратове и по области сегодня, 7 октября, ожидается сильный дождь.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, утром может идти мокрый снег. Также высока вероятность сильного тумана.
Снег будет налипать на провода, ожидается гололед и гололедица.
Ветер будет дуть с юго-востока с переходом на западное направление. Возможны порывы до 15-18 метров в секунду.
Столбик термометра будет неуклонно понижаться до 1-6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU