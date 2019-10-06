Главный тренер «Автодора» прокомментировал проигрыш своей команды

СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-06T18:27:11+03:00

По его словам, игроки «Автодора» дали соперникам почувствовать себя свободно

Изменить размер текста: A A

Главный тренер саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Евгений Пашутин прокомментировал проигрышную игру с польской командой «Зелена Гура» в рамках Лиги ВТБ 2019-2020.

- Первая игра — всегда сложная. Не все получалось, особенно, в первых двух четвертях. Не хватило концентрации и нас в защите. В следующих двух четвертях уже стали играть лучше, — отметил Пашутин.

Он также заявил, что игроки «Автодора» дали соперникам почувствовать себя свободно.

- Надо было дольше подержать мяч и погонять его. Солидности не хватило и мужской зрелости, чтобы довести игру до ума. Мы должны улучшать защиту, в этой Лиге будет тяжело играть, — прокомментировал главный тренер «Автодора».

Напомним, сегодняшний матч в «Кристалле» завершился со счетом 86:89 в пользу гостей — команды «Зелена Гура».

ИСТОЧНИК KP.RU