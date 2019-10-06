«Автодор» проиграл «Зелене Гуре» на матче в Саратове

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-06T17:57:24+03:00

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В Саратове «Автодор» сыграл с польским клубом «Зелена Гура» в рамках сезона 2019-2020 лиги ВТБ.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», матч завершился победой гостей со счетом 86:89.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/736159" frameborder="0"></iframe> В "Кристалле" Автодор" принял "Зелену Гуру".

Игра прошла в «Кристалле». За ходом ее следили судьи Петри Мантыла, Ингус Бауманис, Евгений Михеев, а комиссаром был Сергей Фомин.

В перерывах зрителей развлекали чирлидеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/736160" frameborder="0"></iframe> Чирлидеры развлекали зрителей в перерывах.

ИСТОЧНИК KP.RU