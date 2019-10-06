«Автодор» проиграл «Зелене Гуре» на матче в Саратове
Игра закончилась со счетом 86:89 [видео]
Фото Марины Новопашиной
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В Саратове «Автодор» сыграл с польским клубом «Зелена Гура» в рамках сезона 2019-2020 лиги ВТБ.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», матч завершился победой гостей со счетом 86:89.
В "Кристалле" Автодор" принял "Зелену Гуру".
Игра прошла в «Кристалле». За ходом ее следили судьи Петри Мантыла, Ингус Бауманис, Евгений Михеев, а комиссаром был Сергей Фомин.
В перерывах зрителей развлекали чирлидеры.
Чирлидеры развлекали зрителей в перерывах.
ИСТОЧНИК KP.RU