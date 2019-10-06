Водитель Geely пострадал в столкновении с Hyundai Tucson в Саратове

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-06T15:03:15+03:00

Авария произошла на пересечении улицы Антонова и проспекта Строителей

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В Ленинском районе Саратова столкнулись две иномарки.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении улицы Антонова и проспекта Строителей.

По предварительной версии, автомобиль Geely ехал по проспекту, а Hyundai Tucson – по Антонова. При этом он повернул на мигающий желтый сигнал светофора, что привело к столкновению.

Водитель Geely был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU