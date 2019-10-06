Автобус с туристами из Саратова перевернулся под Нижним Новгородом
Под Нижним Новгородом утром 6 октября перевернулся автобус с туристами.
Как сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на информацию регионального ГИБДД, автобус перевозил туристическую группу из Саратова, которые направлялись в Пушкинский заповедник в Большом Болдине.
Фото «КП-Нижний Новгород»
Авария произошла в 09:40 у села Паново Осаново Гагинского района. По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлениям на повороте из-за мокрой дороги.
В настоящее время сообщается о 20 травмированных. Всего в автобусе находились 27 человек, двое из которых – водители.
Фото «КП-Нижний Новгород»
- Пострадавшие для оказания медицинской помощи доставляются в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Гагинская центральная районная больница» и в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Большеболдинская центральная районная больница», – сообщили в ГУ МЧС Нижегородской области.
Туристический автобус перевернулся в Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU