2019-10-06T12:52:19+03:00
Происшествия

Автобус с туристами из Саратова перевернулся под Нижним Новгородом

Пострадали 20 человек [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Фото «КП-Нижний Новгород»Фото «КП-Нижний Новгород»
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Под Нижним Новгородом утром 6 октября перевернулся автобус с туристами.

Как сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на информацию регионального ГИБДД, автобус перевозил туристическую группу из Саратова, которые направлялись в Пушкинский заповедник в Большом Болдине.

Фото «КП-Нижний Новгород»

Фото «КП-Нижний Новгород»

Авария произошла в 09:40 у села Паново Осаново Гагинского района. По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлениям на повороте из-за мокрой дороги.

В настоящее время сообщается о 20 травмированных. Всего в автобусе находились 27 человек, двое из которых – водители.

Фото «КП-Нижний Новгород»

Фото «КП-Нижний Новгород»

- Пострадавшие для оказания медицинской помощи доставляются в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Гагинская центральная районная больница» и в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Большеболдинская центральная районная больница», – сообщили в ГУ МЧС Нижегородской области.

Туристический автобус перевернулся в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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