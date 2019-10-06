Автобус с туристами из Саратова перевернулся под Нижним Новгородом

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-06T12:52:19+03:00

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Под Нижним Новгородом утром 6 октября перевернулся автобус с туристами.

Как сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на информацию регионального ГИБДД, автобус перевозил туристическую группу из Саратова, которые направлялись в Пушкинский заповедник в Большом Болдине.

Фото «КП-Нижний Новгород»

Авария произошла в 09:40 у села Паново Осаново Гагинского района. По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлениям на повороте из-за мокрой дороги.

В настоящее время сообщается о 20 травмированных. Всего в автобусе находились 27 человек, двое из которых – водители.

Фото «КП-Нижний Новгород»

- Пострадавшие для оказания медицинской помощи доставляются в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Гагинская центральная районная больница» и в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Большеболдинская центральная районная больница», – сообщили в ГУ МЧС Нижегородской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/736098" frameborder="0"></iframe> Туристический автобус перевернулся в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU