В аэропорту «Гагарин» высадили 160 саженцев
Появились липы, рябины, березы и тополя
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Сегодня на площадке у аэропорта «Гагарин» в Сабуровке высадили свыше 160 саженцев деревьев.
Усилиями саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии», министерства природных ресурсов и общественников здесь появились липы, рябины, тополя и березы на общей площади 1,5 гектаров.
Всего у аэропорта высадили свыше 400 деревьев и 3 тыс. кустарников, среди которых есть дубы, сосны и липы.
ИСТОЧНИК KP.RU