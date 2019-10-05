В аэропорту «Гагарин» высадили 160 саженцев

СЕГОДНЯ 18:11 2019-10-05T18:11:50+03:00

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Сегодня на площадке у аэропорта «Гагарин» в Сабуровке высадили свыше 160 саженцев деревьев.

Усилиями саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии», министерства природных ресурсов и общественников здесь появились липы, рябины, тополя и березы на общей площади 1,5 гектаров.

Всего у аэропорта высадили свыше 400 деревьев и 3 тыс. кустарников, среди которых есть дубы, сосны и липы.

ИСТОЧНИК KP.RU