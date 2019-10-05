В центре Саратова организован подвоз воды

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-05T16:49:11+03:00

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Сегодня, 5 октября, в центре Саратова ряд домов остались без водоснабжения из-за аварийных работ ООО «КВС».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, ситуацию контролирует лично мэр Михаил Исаев.

Жителям привезут воду утром и вечером. Так, с 18:00 до 19:00 цистерны можно получить на Советской улице, а часом позже на улице Шевченко.

Глава города поручил заместителю по городскому хозяйству увеличить число цистерн и сделать еще один подвоз, если работы не доделают к утру.

Саратовцы могут обратиться с вопросами по телефону: 659-659.

ИСТОЧНИК KP.RU