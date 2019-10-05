2019-10-05T16:43:28+03:00
Происшествия

В Саратове девушка украла у посетителя кафе телефон

Гаджет стоил 12,5 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Посетитель кафе на Лунной улице Ленинского района Саратова пришел в отдел полиции с заявлением о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, он отдыхал в заведении и лишился телефона.

Розыск отреагировал и стражи порядка задержали возможную воровку. Ей оказалась 23-летняя местная жительница, у которой изъяли гаджет стоимостью 12,5 тыс. рублей.

Девушку отпустили под подписку о невыезде ожидать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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