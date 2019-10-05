В Аткарском районе Lada Kalina врезалась в грузовик и улетела в отбойник
Водителя вытащили из машины спасатели
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Сегодня, 5 октября, в Аткарском районе водитель Lada Kalina потерял управление, протаранил КамАЗ.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, машину вынесло с дороги и она улетела в отбойник.
Сотрудники Облспаса вытащили водителя легковушки и передали врачам скорой помощи.
На месте помимо них работали сотрудники ДПС, обстоятельства аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU