В Аткарском районе Lada Kalina врезалась в грузовик и улетела в отбойник

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-05T15:09:09+03:00

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Сегодня, 5 октября, в Аткарском районе водитель Lada Kalina потерял управление, протаранил КамАЗ.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, машину вынесло с дороги и она улетела в отбойник.

Сотрудники Облспаса вытащили водителя легковушки и передали врачам скорой помощи.

На месте помимо них работали сотрудники ДПС, обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU