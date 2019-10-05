Мэр Саратова Михаил Исаев принял участие в городском субботнике

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-05T13:05:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 октября, в Саратове организован городской субботник.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, глава города Михаил Исаев со своими заместителями благоустраивал сквер на пересечении улиц Симбирской и Новоузенской.

.

- Мы и наши родители всегда принимали участие в субботниках. Октябрь – традиционный месяц, когда можно территорию привести в порядок. Мы объявили городской субботник: и предприятия, и вузы, и собственники многоквартирных домов в рамках своего желания и возможности благоустраивают участки рядом. Своей команде я тоже предложил поучаствовать в субботнике, все откликнулись,— отметил мэр.

Активные жители, представители предприятий, торговых организаций также вышли в скверы и на улицы города, чтобы принять участие в работах по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU