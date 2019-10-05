Спасатели извлекли из автомобиля пострадавшую в ДТП в Саратове
Машина столкнулась с грузовиком
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Сегодня, 5 октября, в Саратове на пересечении улиц Вольская и Соколовая произошло ДТП.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», сотрудники Облспаса вытащили из Chevrolet Cruze водителя и передали врачам скорой помощи для госпитализации.
Второй участник аварии, мужчина за рулем УАЗа, ехать к врачам отказался.
На месте работали сотрудники областной и городской службы спасения, врачи скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU