Спасатели извлекли из автомобиля пострадавшую в ДТП в Саратове

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-05T11:55:14+03:00

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Сегодня, 5 октября, в Саратове на пересечении улиц Вольская и Соколовая произошло ДТП.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», сотрудники Облспаса вытащили из Chevrolet Cruze водителя и передали врачам скорой помощи для госпитализации.

Второй участник аварии, мужчина за рулем УАЗа, ехать к врачам отказался.

На месте работали сотрудники областной и городской службы спасения, врачи скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU