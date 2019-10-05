В Саратовской области задержали мошенника, который под видом сигарет продавал аптечные товары

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-05T11:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области полицейские задержали 60-летнего жителя Челябинска, который обманывал граждан из Воронежа.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Воронежской области, с августа прошлого года в отделы поступило несколько заявлений о мошенничестве с одной и той же схемой.

Люди находили в интернете объявления по продаже табачной продукции, после чего созванивались с продавцом, тот просил деньги вперед, после чего товар приходил по почте.

Однако вместо никотиновых палочек покупатели получали санитарно-гигиенические изделия в коробках.

Сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей.

Сейчас предполагаемый преступник задержан, он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU