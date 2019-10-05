В Саратовской области задержали мошенника, который под видом сигарет продавал аптечные товары
В Саратовской области полицейские задержали 60-летнего жителя Челябинска, который обманывал граждан из Воронежа.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Воронежской области, с августа прошлого года в отделы поступило несколько заявлений о мошенничестве с одной и той же схемой.
Люди находили в интернете объявления по продаже табачной продукции, после чего созванивались с продавцом, тот просил деньги вперед, после чего товар приходил по почте.
Однако вместо никотиновых палочек покупатели получали санитарно-гигиенические изделия в коробках.
Сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей.
Сейчас предполагаемый преступник задержан, он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU