После столкновения двух легковушек в центре Саратова госпитализировали женщину

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-05T11:35:23+03:00

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Сегодня, 5 октября, на пересечении улиц Большой Горной и Вольской в центре Саратова произошла авария.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», столкнулись Opel Astra и Lada Granta, в результате чего пострадали три человека.

Врачи центра медицины катастроф оказали им помощь на месте, женщину госпитализировали.

На месте работали сотрудники ГИБДД, спасатели областной службы спасения, врачи ЦМК. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU