2019-10-05T11:35:23+03:00
Происшествия

После столкновения двух легковушек в центре Саратова госпитализировали женщину

Пострадали четыре человека
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 октября, на пересечении улиц Большой Горной и Вольской в центре Саратова произошла авария.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», столкнулись Opel Astra и Lada Granta, в результате чего пострадали три человека.

Врачи центра медицины катастроф оказали им помощь на месте, женщину госпитализировали.

На месте работали сотрудники ГИБДД, спасатели областной службы спасения, врачи ЦМК. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центр Саратова до вечера остался без воды
Мэр Саратова Михаил Исаев принял участие в городском субботнике
Спасатели извлекли из автомобиля пострадавшую в ДТП в Саратове
В Саратовской области задержали мошенника, который под видом сигарет продавал аптечные товары
В Энгельсе водитель Toyota сбил 9-летнюю девочку
В Саратове мужчина украл с карты подруги 20,5 тыс. рублей
В Саратове пассажирка маршрутки №58 пострадала при столкновении с грузовиком
В Саратове рецидивист украл из подъезда синий велосипед
В столкновении такси в центре Саратова пострадали четыре человека
В Саратове наркоман украл из магазина две бутылки виски
Конкурс «Учитель года»: преподавателю из Саратова вручили Малого хрустального пеликана
На трассе под Энгельсом произошло смертельное ДТП
В Саратовской области грузовик раздавил пешехода