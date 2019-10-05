В Саратове рецидивист украл из подъезда синий велосипед

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-05T11:07:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Кировского района раскрыла кражу у 44-летней жительницы квартиры на Технической улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, у нее с лестничной площадки пропал велосипед марки Stels, синего цвета, стоимостью 6 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 37-летний рецидивист, который признался, что продал транспорт неизвестному за 2 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU