2019-10-05T11:07:33+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл из подъезда синий велосипед

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 44-летней жительницы квартиры на Технической улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, у нее с лестничной площадки пропал велосипед марки Stels, синего цвета, стоимостью 6 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 37-летний рецидивист, который признался, что продал транспорт неизвестному за 2 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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