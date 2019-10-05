В Саратове рецидивист украл из подъезда синий велосипед
Мужчину задержали
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 44-летней жительницы квартиры на Технической улице.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, у нее с лестничной площадки пропал велосипед марки Stels, синего цвета, стоимостью 6 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 37-летний рецидивист, который признался, что продал транспорт неизвестному за 2 тыс. рублей.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU