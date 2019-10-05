В столкновении такси в центре Саратова пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-05T11:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 октября, в центре Саратова произошло ДТП.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель такси Lada Granta не убедился в безопасности маневра и влетел в такси Hyundai, который поворачивал с Московской на Соборную.

В результате аварии пострадали четыре человека, двоих госпитализировали.

На месте работали врачи ЦМК, ДПС, пожарные. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU