2019-10-05T11:16:58+03:00
Происшествия

В столкновении такси в центре Саратова пострадали четыре человека

Дорогу не поделили две иномарки
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 октября, в центре Саратова произошло ДТП.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель такси Lada Granta не убедился в безопасности маневра и влетел в такси Hyundai, который поворачивал с Московской на Соборную.

В результате аварии пострадали четыре человека, двоих госпитализировали.

На месте работали врачи ЦМК, ДПС, пожарные. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центр Саратова до вечера остался без воды
Мэр Саратова Михаил Исаев принял участие в городском субботнике
Спасатели извлекли из автомобиля пострадавшую в ДТП в Саратове
В Саратовской области задержали мошенника, который под видом сигарет продавал аптечные товары
После столкновения двух легковушек в центре Саратова госпитализировали женщину
В Энгельсе водитель Toyota сбил 9-летнюю девочку
В Саратове мужчина украл с карты подруги 20,5 тыс. рублей
В Саратове пассажирка маршрутки №58 пострадала при столкновении с грузовиком
В Саратове рецидивист украл из подъезда синий велосипед
В Саратове наркоман украл из магазина две бутылки виски
Конкурс «Учитель года»: преподавателю из Саратова вручили Малого хрустального пеликана
На трассе под Энгельсом произошло смертельное ДТП
В Саратовской области грузовик раздавил пешехода