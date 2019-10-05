В столкновении такси в центре Саратова пострадали четыре человека
Дорогу не поделили две иномарки
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Сегодня, 5 октября, в центре Саратова произошло ДТП.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель такси Lada Granta не убедился в безопасности маневра и влетел в такси Hyundai, который поворачивал с Московской на Соборную.
В результате аварии пострадали четыре человека, двоих госпитализировали.
На месте работали врачи ЦМК, ДПС, пожарные. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU