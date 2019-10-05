В Саратове наркоман украл из магазина две бутылки виски
Мужчину задержали
Изменить размер текста:
Вчера, 3 октября, в отдел полиции с заявлением обратилась 35-летняя директор магазина на Шелковичной улице.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, кто-то унес из магазина две бутылки виски White Horsе по 0,5 литра, стоимостью почти 900 рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 39-летний рецидивист-наркоман, у которого изъяли похищенное, а на мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU