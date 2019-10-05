2019-10-05T09:05:19+03:00
Происшествия

На трассе под Энгельсом произошло смертельное ДТП

Водитель легковушки выскочил на встречку перед грузовиком
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По данным областного ГИБДД, столкновение двух автомобилей произошло 4 октября около 20.30 на 458 км дороги Трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград.

По предварительным данным, 53-летний водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и врезался грузовую бортовую «Газель». 41-летний водитель грузщовика не успел уйти от столкновения.

В результате ДТП водитель иномарки кончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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