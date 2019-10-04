Бетономешалка врезалась в грузовик во время ремонта проспекта Кирова
О пострадавших не сообщается
ДТП на проспекте КироваФото: Дарья Вострикова
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На проспекте Кирова в Саратове бетономешалка врезалась в грузовик.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении с улицей Вольская.
Около получаса назад во время ремонта проспекта Кирова автомобиль «КамАЗ» бетономешалка врезался в зад другому грузовику, который также относится к спецтехнике.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU