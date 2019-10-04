Бетономешалка врезалась в грузовик во время ремонта проспекта Кирова

СЕГОДНЯ 21:16 2019-10-04T21:16:09+03:00

О пострадавших не сообщается

Изменить размер текста: A A

На проспекте Кирова в Саратове бетономешалка врезалась в грузовик.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении с улицей Вольская.

Около получаса назад во время ремонта проспекта Кирова автомобиль «КамАЗ» бетономешалка врезался в зад другому грузовику, который также относится к спецтехнике.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU