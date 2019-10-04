2019-10-04T21:16:09+03:00
Происшествия

Бетономешалка врезалась в грузовик во время ремонта проспекта Кирова

О пострадавших не сообщается
Дарья Вострикова
Поделиться:
ДТП на проспекте КироваДТП на проспекте КироваФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

На проспекте Кирова в Саратове бетономешалка врезалась в грузовик.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении с улицей Вольская.

Около получаса назад во время ремонта проспекта Кирова автомобиль «КамАЗ» бетономешалка врезался в зад другому грузовику, который также относится к спецтехнике.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поселок Михайловский войдет в единую информационную госсистему учета и контроля за обращением опасных отходов
Панков о заседании рабочей группы: Непривычно много депутатов облдумы
Сформирован список саратовских долгостроев для первоочередного решения проблем
Глава Петровска попросил помощи из федерального центра на изготовление сметной документации
В Балакове стена дома придавила трех мужчин
Коммунальщики в Саратове ищут владельца припаркованного на месте аварии Renault
В Саратовской области изменился состав антикоррупционной комиссии
В Советском районе котельные запустили после предостережения прокуратуры
В Хвалынске открылся виртуальный концертный зал
В Саратовской области пройдут ярмарки с презентациями районов
Саратовец украл с иномарки два аккумулятора
Саратовцам рассказали, как распознать фальшивые деньги
Две практики Петровского района участвуют в конкурсе АСИ
Саратовцам рассказали, как не спалить дом
Панков: Получается, что застройщикам прибыль, а проблемы жителей должны решать другие?
Под Саратовом мужчина не успел погасить судимость и снова преступил закон
Участники флешмоба поговорили с Николаем Панковым о Волге и любви к родному краю