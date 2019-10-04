2019-10-04T17:06:56+03:00
Общество

Панков о заседании рабочей группы: Непривычно много депутатов облдумы

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал сегодняшнее заседание рабочей группы по защите прав участников долевого строительства.

- Романов ведет рабочую группу по обманутым дольщикам. Нравится ему. Обсуждаются дома, которые будут достраиваться на федеральные средства через ДОМ РФ. Там уже наше участие минимально. Возможно, поэтому непривычно много депутатов областной думы.

Предоставили слово директору недавно созданного в области фонда защиты прав участников долевого строительства Татьяне Одинцовой. Она полна оптимизма, думаю, пока полноты ответственности не осознает. Дольщики быстро ее приведут в чувство. А пока отвечает Григорьев. Он практик, но его не назначили. Он всего лишь заместитель. Думаю, сработаются. На помощь ей подключился и Бусаргин — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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