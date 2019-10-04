2019-10-04T17:04:52+03:00
Общество

Сформирован список саратовских долгостроев для первоочередного решения проблем

В него вошли 17 объектов
Екатерина Семенова
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В Саратове сегодня, 4 октября, обсудили судьбу проблемных домов — прошло традиционное совещание с обманутыми дольщиками.

Было отмечено, что сформирован список домов, решения по которым будут приняты в первоочередном порядке. В него вошли 17 объектов, в частности, «Капитель-2002», «Град-Инвест», «Стройкомплекс 2002», «Новый дом», «Огни Саратова», «Нагорный», «Победитель», «СаратовРегионСтройС», «Фонд жилищного строительства», «Оптимист-2018» и ряд других. На них уже подгготовлены документы.

Достройкой займется Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» при финансировании за счет федерального бюджета с помощью ДОМ.РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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