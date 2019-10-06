В рамках «Волжской волны» в Петровске состоялись творческие встречи

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-06T10:41:21+03:00

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4 октября 2019 года МУК «Централизованная библиотечная система Петровского Муниципального района Саратовской области» принимала почетных гостей из Москвы.

Их приезд состоялся в рамках Международной книжной выставки-ярмарки «Волжская волна — 2019» и Межрегионального книжного фестиваля «Все начинается с детства». Встреча началась в Детско-юношеской библиотеке им. С.В. Михалкова с музыкального приветствия юных читателей, затем сотрудники библиотеки провели экскурсию для гостей.

С 12.30 одновременно началась работа на трех площадках: посетители Детско-юношеской библиотеки им. С.В. Михалкова познакомились с писательницей, членом Союза писателей Ниной Орловой-Маркграф, а собравшиеся в Детской школе искусств им. С.Н. Кнушевицкого — с писателем, лауреатом значимых детских премий Александром Турхановым. Заслуженный художник РФ Ирина Маковеева провела мастер-класс для учащихся изобразительного отделения ДШИ. Затем в РДК прошла творческая встреча с актером театра и кино, заслуженным артистом России Андреем Межулисом, которая пришлась по душе петровчанам. Во время визита гости познакомились с нашим городом и посетили картинную галерею. Эти встречи оставили яркое впечатление в сердцах жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU