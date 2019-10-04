Глава Петровска попросил помощи из федерального центра на изготовление сметной документации

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-04T16:49:59+03:00

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На заседании в Саратовской областной думе глава Петровского района Денис Фадеев обратился к народным избранникам с просьбой выйти на федеральный уровень с инициативой о компенсации муниципальным районам области затрат на изготовление дорогостоящей проектно-сметной документации в рамках реализации национальных проектов.

- Из 70 млн бюджета Петровска мы 4 млн потратим на сметную документацию, — отметил Фадеев, предложив депутатам рассмотреть возможность о компенсации данных расходов из федерального центра.

- Это облегчит для нас, муниципалитетов, участие в федеральных программах, — заверил глава.

Эту идею поддержал Николай Кузнецов, подчеркнувший, что в случае положительного решения вопроса, в регионе улучшится ситуация с реализацией национальных программ.

- Хотя бы по 2-3 млн на муниципалитет, — предположил облдеп.

- Мы должны жить на сегодняшний день по средствам. В рамках подготовки документации на такие крупные проекты надо находить средства из областного бюджета. Все, что связано с «Комфортной городской средой», на мой взгляд, это прерогатива муниципалитета. Потому что мотивация теряется. По тем районам, которые допустили отставания, будут сделаны выводы и секвестированы средства на следующий год, — отреагировал на прозвучавшую инициативу председатель областного правительства Александр Стрелюхин.

Он пообещал, что отличившиеся муниципалитеты, наоборот, будут премированы и в следующем году получат больше средств на благоустройство.

Денис Фадеев заверил, что выполнение ремонтных работ общественных территорий в рамках национального проекта проходит в штатном режиме.

- Угроз по выполнению контракта мы не видим, — признался он, добавив, что работы планируется завершить к 15 ноября, сообщает «Саратов 24».

ИСТОЧНИК KP.RU