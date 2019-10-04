2019-10-04T16:09:39+03:00
Общество

В Саратовской области изменился состав антикоррупционной комиссии

Озвучен список новых участников
Екатерина Семенова
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В Саратовской области изменился состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Валерий Радаев подписал соответствующее постановление.

Теперь в состав комиссии входят:

- начальник Управления ФСБ РФ по Саратовской области Олег Боломожнов;

- главный федеральный инспектор по Саратовской области Григорий Сергеев;

- вице-губернатор области — председатель правительства области Александр Стрелюхин;

- первый зампред правительства области — министр финансов области Вадим Ойкин;

- зампред правительства области Сергей Наумов;

- председатель контрольно-аналитического комитета области Наталья Фоменкова;

- председатель Совета ректоров вузов Саратовской области Виктор Чепляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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