В Саратовской области изменился состав антикоррупционной комиссии
В Саратовской области изменился состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Валерий Радаев подписал соответствующее постановление.
Теперь в состав комиссии входят:
- начальник Управления ФСБ РФ по Саратовской области Олег Боломожнов;
- главный федеральный инспектор по Саратовской области Григорий Сергеев;
- вице-губернатор области — председатель правительства области Александр Стрелюхин;
- первый зампред правительства области — министр финансов области Вадим Ойкин;
- зампред правительства области Сергей Наумов;
- председатель контрольно-аналитического комитета области Наталья Фоменкова;
- председатель Совета ректоров вузов Саратовской области Виктор Чепляев.
ИСТОЧНИК KP.RU