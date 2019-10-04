В Советском районе котельные запустили после предостережения прокуратуры

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-04T16:23:16+03:00

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В Советском районе Саратовской области прокуратура объявила предостережение главе за срыв отопсезона.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, предостережение объявлено также директору ресурсоснабжающей организации МУП «ЖКХ».

Отмечается, что в районе мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 года были проведены несвоевременно.

Сейчас после принятых мер котельные района были запущены. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Напомним, ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев на совещании по отопсезону 30 сентября объявил выговор главе Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU