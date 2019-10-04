Две практики Петровского района участвуют в конкурсе АСИ

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-04T16:03:22+03:00

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Два проекта из Петровского района прошли в третий этап Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России. Всего нашу область представляют восемь проектов.

От петровчан поступили проекты:

- Мастерская городской среды «Люди делают место»;

- Мартыновские чтения. Номинация: Городское развитие и инфраструктура.

Концепция работы мастерской заключалась в процессе проектирования городских пространств с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур, экспертного сообщества, локального бизнеса, инвесторов и других. Автор: заместитель руководителя аппарата администрации Петровского района Дмитрий Антропов.

Проголосовать за практику можно здесь.

Мартыновские чтения. Номинация: Наука и образование. Международные Мартыновские чтения представляют собой мероприятие, способствующее развитию научно-поискового творчества обучающихся, самостоятельного углубленного изучения истории и культуры родного края, обмену педагогическим опытом. Автор: учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №8 Татьяна Сторожева.

Проголосовать за практику можно здесь.

Голосование продлится до 31 октября.

Результаты конкурса объявят на Российском инвестиционном форуме Сочи-2020, который пройдет с 12 по 14 февраля, там же состоится церемония награждения. Практики-победители разместят на «Смартеке» — платформе по обмену лучшими практиками в области социально-экономического развития и их распространения.

Конкурс проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Данный этап предусматривает голосование, которое продлится до 31 октября, и общественную оценку лауреатов регионального этапа.

На специальной крауд-платформе собраны 380 практик — лауреатов регионального этапа, предварительно отобранных комиссией из более 1450 заявок. На федеральном этапе специалисты отберут 80 практик, которые впоследствии рассмотрит экспертное жюри конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU