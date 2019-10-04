Саратовцам рассказали, как не спалить дом

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-04T15:55:22+03:00

Лучше не курить в постели

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Жителям Саратовской области рассказали, как важно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать трагедий.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, лучше не пользоваться неисправными приборами для обогрева.

Также запрещено давать детям спички, хранить горючие жидкости у нагревательных приборов, курить в постели, топить печь с треснутой дверцей.

Лучше отказаться от включения в сеть несколько многомощных приборов, мастерить для них предохранители, завязывать и вешать провода.

Опасность представляет не только огонь, но и удушье, которое возникает из-за газов, выделяющихся в процессе загорания бытовых предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU