Саратовцам рассказали, как не спалить дом
Жителям Саратовской области рассказали, как важно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать трагедий.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, лучше не пользоваться неисправными приборами для обогрева.
Также запрещено давать детям спички, хранить горючие жидкости у нагревательных приборов, курить в постели, топить печь с треснутой дверцей.
Лучше отказаться от включения в сеть несколько многомощных приборов, мастерить для них предохранители, завязывать и вешать провода.
Опасность представляет не только огонь, но и удушье, которое возникает из-за газов, выделяющихся в процессе загорания бытовых предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU