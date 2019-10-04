Двое детей — в тяжелом состоянии в Саратове после отравления грибами

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-04T14:29:49+03:00

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В Балашове Саратовской области вчера, 3 октября, двое детей и мужчина отравились грибами.

- Мужчина находится в Балашовской районной больнице в состоянии средней степени тяжести. Детей 10 и 12 лет вечером направили санавиацией в Саратов, состояние у них стабильно тяжелое, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздраве региона.

О том, какими именно грибами отравились люди, в министерстве затруднились ответить, сообщив, что у них этой информации нет.

Напомним, в администрации Саратова рассказали, как правильно собирать грибы и какие лучше не есть.

ИСТОЧНИК KP.RU