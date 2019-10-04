2019-10-04T14:55:52+03:00
Происшествия

Фермера из Калининска оштрафовали на 20 тыс. рублей за долги перед работниками на 650 тыс. рублей

После возбуждения уголовного дела вся зарплата была выплачена
Екатерина Семенова
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В Калининском районе Саратовской области директора фирмы оштрафовали за долги по зарплате.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, директор ООО «Колибри» признан виновным в полной невыплате зарплаты более двух месяцев.

Следствие и суд установили, что руководитель фирмы, которая занималась переработкой сельхозпродукции и зерна, с января по март 2019 года не платил зарплату. Без денег оставались 17 сотрудников.

Общая сумма долга составила 625 тыс. рублей.

- При этом фактически возможность погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками у юридического лица имелась, — подчеркнули в СУ СКР региона.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. После этого задолженность по зарплате была полностью погашена. Свою вину директор фирмы признал полностью.

Суд оштрафовал его на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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