Саратовская прокуратура: Возбуждено два дела в отношении «Т Плюс» за отсутствие отопления
Прокуратура Саратовской области возбудила два административных дела в отношении ПАО «Т Плюс» и главного инженера компании Игоря Струкова за отсутствие отопления в домах.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, каждый день вопрос пуска тепла обсуждается с мэрией, представителями районных администраций, энергетиками, ООО «ТЭГК».
Так, проверка городской прокуратуры показала, что ПАО «Т Плюс» не обеспечивает население теплом, в многоквартирных домах холодно.
Теперь за устранением этих нарушений следит прокуратура, директор организации получил представление, а материалы дел направлены для рассмотрения в ГЖИ Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU