Саратовская прокуратура: Возбуждено два дела в отношении «Т Плюс» за отсутствие отопления

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-04T13:59:21+03:00

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Прокуратура Саратовской области возбудила два административных дела в отношении ПАО «Т Плюс» и главного инженера компании Игоря Струкова за отсутствие отопления в домах.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, каждый день вопрос пуска тепла обсуждается с мэрией, представителями районных администраций, энергетиками, ООО «ТЭГК».

Так, проверка городской прокуратуры показала, что ПАО «Т Плюс» не обеспечивает население теплом, в многоквартирных домах холодно.

Теперь за устранением этих нарушений следит прокуратура, директор организации получил представление, а материалы дел направлены для рассмотрения в ГЖИ Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU