В Саратовской области за девять месяцев поженились 10,5 тыс. пар

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-04T13:25:43+03:00

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В Саратовской области летом 2019 года в «красивые даты» поженились 709 пар, а всего с начала года прошло более 10,5 тыс. регистраций брака, что превышает количество разводов (7 301). Об этом сообщает Управление по делам ЗАГС правительства региона.

Также там напомнили, что органы ЗАГС уже принимают заявления на 2020 год. Сейчас период, на который можно выбрать дату, составляет от 1 до 12 месяцев.

- Сейчас у влюбленных есть хорошая возможность заранее выбрать для создания семьи «красивые» даты следующего года. Хочу обратить внимание, что в 2020 году Дворец бракосочетаний в Саратове будет работать 26 апреля на Красную горку, 8 июля в День семьи, любви и верности и 31 декабря в преддверии Нового года, — отметила руководитель областного Управления Юлия Пономарева.

Напомним, в красивую дату 19.09.19 в саратовском Дворце бракосочетаний поженились 25 пар. Также прошла свадьба в стиле милитари.

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ИСТОЧНИК KP.RU