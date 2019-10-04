2019-10-04T13:47:01+03:00
Спорт

Знаменитые саратовские спортсмены зовут на прогулку

В регионе в третий раз пройдет Всероссийский день ходьбы
Антон Угольков
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Такое мероприятие в России проводится с 2015 года. Саратовская область присоединилась к событию несколько позже, в нашем регионе праздник пройдет только в третий раз.

В этом году Всероссийский день ходьбы в Саратове поддержат именитые спортсмены. Планируется, что в мероприятии примут участие Сергей Улегин, Наталия Лобова, Даци Дациев, Артем Чеботарев, Денис Тарасов, Константин Лисенков, Дмитрий Брегеда и многие другие, в компании с которыми можно будет преодолеть дистанцию.

- Хорошее мероприятие, я считаю, что такие праздники нужны. Идеи здорового образа жизни, пропаганда спорта — все это необходимо распространять, в первую очередь — среди молодежи. Обязательно поддержку Всероссийский день ходьбы. Возможно, проведем с ребятами разминку, еще не знаю точно, как именно буду участвовать, не обсуждали пока этот вопрос, — рассказал «Комсомолке» неоднократный чемпион России, Европы и мира по кикбоксингу, президент Федерации MMA Саратовской области Даци Дациев.

Кроме того, спортсмен поделился с нашим корреспондентом планами по созданию Центра боевых единоборств — его техническое открытие намечено уже на 7 октября. Кикбоксер пообещал, что о воспитанниках Центра вскоре узнают на российском и международном уровнях.

Мероприятие в рамках Всероссийского дня ходьбы пройдет в Саратове на набережной Космонавтов 6 октября, участники соберутся возле ротонды. Открытие праздника запланировано на десять утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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