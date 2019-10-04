2019-10-04T13:39:37+03:00
Общество

Сорваны сроки реконструкции проспекта Кирова в Саратове

Закончить все работы планируется в середине ноября
Дарья Вострикова
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Проспект Кирова в Саратове обещают сделать к 15 ноября. Так, осталось сделать 40% бетонных работ и 70% — плиточных. Об этом рассказал глава городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Геннадий Свиридов на вчерашнем заседании комиссии Саратовской областной думы.

Чиновник отметил — каждый день на проспекте трудятся несколько десятков единиц техники, в две смены и, если «снег не выпадет», работы завершат до середины ноября.

Депутат Дмитрий Пьяных поинтересовался, зачем нужно было перекапывать все три квартала главной улицы города, а не по частям. Дорожник объяснил — причиной является работа в сжатые сроки, с которыми, как очевидно, подрядчики не справились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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