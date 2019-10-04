На энгельсском заводе «Тролза» собираются выпускать трамваи

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-04T12:56:45+03:00

На заводе «Тролза» в Энгельсе в течение октября продолжается режим простоя Фото: Дарья Вострикова

На данный момент из 800 работающих на предприятии осталось 275 человек

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На заводе «Тролза» в Энгельсе в течение октября продолжается режим простоя.

- В данный момент на предприятии трудятся 275 человек, 89 — в простое, а в период с июня по 1 октября уволили 313 человек, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области.

Отметим, что на «Тролзе» до начала проблем работало около 800 человек

По данным регионального Минтруда, ООО «ПК «Транспортные системы» сейчас собирается стабилизировать финансово-экономическое положение завода и готовится инвестировать средства.

Гендиректор «Тролзы» Сергей Ключарев заявил, что возобновление производства возможно уже в четвертом квартале 2019 года и что на заводе хотят выпускать не только троллейбусы, но и трамваи.

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ИСТОЧНИК KP.RU