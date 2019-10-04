В Саратове парень отобрал у подруги телефон

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-04T12:58:49+03:00

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В отдел полиции Октябрьского района Саратова с заявлением о грабеже обратилась 23-летняя студентка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, девушка сообщила, что в 17:20 у ее дома на Большой Садовой улице знакомый отобрал ее телефон.

Предполагаемого грабителя задержали, им оказался 28-летний выпускник этого же вуза, где училась девушка.

Похищенный гаджет изъяли и вернули владелице, на мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU