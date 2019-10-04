2019-10-04T12:23:36+03:00
Происшествия

В Саратове при строительстве многоэтажки украли 50 млн рублей

ЖСК заключил договор со строительной компанией, но деньги ей не передал, а людям не достались квартиры
Ольга Симонова
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После проверки по поручению прокурора Саратовской области было возбуждено уголовное дело о хищении 50 млн рублей при строительстве дома в Новосоколовогорском поселке.

- В период с мая по декабрь 2015 года должностные лица ЖСК «Юбилейный», выступающего застройщиком здания, заключили с ООО СК «Стройкомплекс 2002» договоры долевого участия на сумму более 50 млн рублей, но деньги не отдали и имущественные права на квартиры не передали, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Впоследствии компания продала жилплощадь людям с помощью договоров уступки права требования. Однако из-за нехватки денег квартиры в срок не достроили и дольщикам их не передали.

После прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по признакам статьи 201 УК РФ — «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации», расследование которого продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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