СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-04T12:46:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 6 октября, в Саратове отметят Всероссийский день ходьбы, который пройдет на Набережной Космонавтов у площадки перед Ротондой.

Первый раз мероприятие отмечали 30 сентября в 2017 году у базы «Локомотив», а в 2018 году на стадионе «Зимний», который расположен на 5-й Дачной.

Так, с 9:30 до 9:55 пройдет сбор участников, далее пройдет торжественное открытие. С 10:10 до 10:20 состоится разминка с участием ведущих спортсменов Саратовской области, в частности олимпийцев, потом участники построятся и с 10:30 до 11:00 начнут проходить трассу — не более 3 км.

Каждый участник соревнований получит памятный диплом от Олимпийского комитета России, а финишеры также медаль. На празднике будут присутствовать знаменитые спортсмены Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU