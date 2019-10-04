Компания «Т Плюс» продолжает отапливать улицы Саратова
В редакцию «КП-Саратов» обратились читатели, которые обеспокоены отсутствием отопления, горячей воды и неторопливыми действиями компании «Т Плюс», продолжающей оставлять разрытые котлованы с парящими трубами.
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В подтверждении своего беспокойства жители сняли видеоролик о раскопках энергетиков на улице Вишневая и на проспекте 50 лет Октября. По их словам трубы и железобетонные конструкции лежат на улице уже больше недели, разрытые траншеи и котлованы наполняют дождем и опавшими листьями. Никаких работ на 50 лет Октября энергетики не ведут уже дней десять.
"Т Плюс" обогревает улицы Саратова.
- Мы волнуемся, что будет, когда наступят холода. Но в «Т Плюс» по этому поводу сохраняют, видимо, полное спокойствие. Разрыли и бросили все. Опять показуха, видимость работ, — сообщили в сопроводительном тексте к видео жители Саратова.
Котлованы и траншеи, разрытые энергетиками, засыпает осенними листьями
Напомним, в Саратове отопительный сезон стартовал 23 сентября.
В начале этой недели губернатор Радаев обвинил «Т Плюс» в том, что 33 тыс. жителей многоквартирных домов уже много дней остаются без горячей воды.
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На 3 октября в Саратовской области тепло получали всего 5 098 домов, что составляет 46% от общего количества, жителям остальных 54% пока что приходится ждать.
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ИСТОЧНИК KP.RU