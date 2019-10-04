В Саратовском театре драмы состоялась премьера дипломного спектакля «Игрок»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-04T11:26:09+03:00

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3 октября на Большой сцене Саратовского академического театра драмы состоялась премьера дипломного спектакля по повести Федора Достоевского «Игрок». Постановка является второй работой курса заслуженного артиста России Игоря Баголея. Первый спектакль «Два джентльмена из Вероны» по Шекспиру они представили на Большой сцене театра в феврале 2019 года. Автором инсценировки и режиссером-постановщиком спектакля «Игрок» выступила Любовь Баголей.

Фото Армена Осипяна

Главный герой исповеди — Алексей Иванович (Степан Тусюк/Алексей Анисимов), молодой человек, который путешествует с семьей генерала Загорянского в качестве учителя его детей. Степан Тусюк помимо дипломных работ также принимал участие в репертуарном спектакле «Пять вечеров» по Володину и исполнил там роль Славы. Уже с первых сцен актер заставляет зрителей сопереживать душевным волнениям Алексея Ивановича.

Почти каждый член семьи ждет смерти бабушки — Антониды Васильевны Тарасевичевой (Екатерина Афанасьева / Вероника Клинаева), чтобы получить огромное наследство. Вскоре совершенно здоровая бабушка приезжает к своей семье в небольшой городок с вымышленным названием Рулетенбург. Здесь она увлеклась игрой.

Фото Армена Осипяна

Зрители с большим интересом следили за тем, как она играла в рулетку. Антонида Васильевна постоянно ставила на zero крупную сумму денег, а зрители затаив дыхание, ждали, что же ей выпадет. «Колпаки вы, — все колпаки, как я вижу», — говорит бабушка, обращаясь к членам семьи. Екатерине Афанасьевой удалось точно изобразить эту героиню, зал постоянно смеялся и аплодировал ей.

Сам же Алексей Иванович влюблен в Полину (Дарья Шнейдер/Анна Суворова), а Полина влюблена во француза, маркиза Де-Грие (Михаил Яценко). На протяжении спектакля судьба расставляет этот любовный треугольник по местам. Для Алексея Ивановича игра становится даже не смыслом жизни, а единственной сутью его существования. Это мы понимаем по его развернутым монологам и профессиональной игре молодого актера. Именно по просьбе Полины молодой учитель идет играть в рулетку, после чего входит в азарт.

Фото Армена Осипяна

«Игрок» — повесть отчасти автобиографическая. В 1863 году Достоевский на отдыхе в Висбадене проиграл все свои деньги, а также деньги своей подруги Полины Сусловой. А для того, чтобы разобраться с долгами, Достоевский заключает контракт с издательством на написание нового романа под названием «Игрок». Суслова же становится прототипом героини повести — Полины.

Студенты играют на сцене в роскошных костюмах, которые символизируют эпоху 19 века. А сложные декорации поистине заставляют зрителей полностью окунуться в повесть Федора Достоевского. Также нужно отметить, что спектакль играют два состава.

Во время поклона друзья, родственники и просто зрители вручили молодым артистам цветы. Зал щедро аплодировал несколько минут. На сцену помимо студентов вышли режиссер-постановщик спектакля Любовь Баголей и художественный руководитель курса Игорь Баголей.

Фото Армена Осипяна

Следующие показы «Игрока» состоятся 5 октября и 24 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU