В Саратове гроссмейстер Сергей Карякин наградил победителей этапа детского Кубка России

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-04T11:11:13+03:00

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В Саратове с 26 сентября до 3 октября прошел шестой этап Кубка России Сергея Карякина среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, за звание лучших боролись 111 спортсменов из 11 регионов России.

Саратовцы завоевали шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Награды победителям и призерам гроссмейстер вручил лично на закрытии турнира. Также Сергей Карякин провел две показательные партии блиц с мастером FIDE Анастасией Протопоповой и победителем турнира среди старшей возрастной группы Никитой Константиновым, фотосессию и автограф-сессию.

ИСТОЧНИК KP.RU