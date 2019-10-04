В Саратове гроссмейстер Сергей Карякин наградил победителей этапа детского Кубка России
В Саратове с 26 сентября до 3 октября прошел шестой этап Кубка России Сергея Карякина среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, за звание лучших боролись 111 спортсменов из 11 регионов России.
Саратовцы завоевали шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.
Награды победителям и призерам гроссмейстер вручил лично на закрытии турнира. Также Сергей Карякин провел две показательные партии блиц с мастером FIDE Анастасией Протопоповой и победителем турнира среди старшей возрастной группы Никитой Константиновым, фотосессию и автограф-сессию.
ИСТОЧНИК KP.RU