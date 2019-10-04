Растлившего шестилетнюю девочку пенсионера из Ершова отправили в клинику

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-04T10:28:20+03:00

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В Ершове Саратовской области вынесен приговор 78-летнему растлителю маленькой девочки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину признали виновным.

Во время следствия было установлено, что 28 июня шестилетняя девочка гуляла около дома в Ершове. Подошедший пожилой мужчина совершил с ней развратные действия сексуального характера. Малышка рассказала маме, а та обратилась в полицию.

Мужчине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в стационарных условиях. Было установлено, что пенсионер не мог и не может отвечать за свои действия и не осознавал, что творит. У него имеется психическое расстройство.

Суд освободил гражданина от уголовного преследования и отправил его на принудительное лечение в специализированную клинику.

ИСТОЧНИК KP.RU