2019-10-04T10:28:20+03:00
Происшествия

Растлившего шестилетнюю девочку пенсионера из Ершова отправили в клинику

У мужчины выявлены психические отклонения
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ершове Саратовской области вынесен приговор 78-летнему растлителю маленькой девочки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину признали виновным.

Во время следствия было установлено, что 28 июня шестилетняя девочка гуляла около дома в Ершове. Подошедший пожилой мужчина совершил с ней развратные действия сексуального характера. Малышка рассказала маме, а та обратилась в полицию.

Мужчине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в стационарных условиях. Было установлено, что пенсионер не мог и не может отвечать за свои действия и не осознавал, что творит. У него имеется психическое расстройство.

Суд освободил гражданина от уголовного преследования и отправил его на принудительное лечение в специализированную клинику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фермера из Калининска оштрафовали на 20 тыс. рублей за долги перед работниками на 650 тыс. рублей
Саратовская прокуратура: Возбуждено два дела в отношении «Т Плюс» за отсутствие отопления
В Минздраве прокомментировали перевозку пациентов в машинах с овощами
В Саратовской области за девять месяцев поженились 10,5 тыс. пар
Знаменитые саратовские спортсмены зовут на прогулку
Более 6 тыс. саратовцев за три месяца перешли на прямые договоры с Регоператором
Сорваны сроки реконструкции проспекта Кирова в Саратове
На энгельсском заводе «Тролза» собираются выпускать трамваи
В Саратове парень отобрал у подруги телефон
В Саратове встали троллейбусы №3
В Саратове при строительстве многоэтажки украли 50 млн рублей
В Саратове отметят Всероссийский день ходьбы
Компания «Т Плюс» перекрыла улицу Горького в Саратове
В Саратовской области на более 60% вызовов «скорая помощь» приезжала с опозданием
Компания «Т Плюс» продолжает отапливать улицы Саратова
В Саратовском театре драмы состоялась премьера дипломного спектакля «Игрок»
В Красноармейском районе пятеро пожарных тушили солому
В Саратове гроссмейстер Сергей Карякин наградил победителей этапа детского Кубка России