Дома на Слонова и 2-м проезде Панфилова в Саратове остались без воды

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-04T10:00:31+03:00

Также от водоснабжения до полуночи отключены два здания на Большой Садовой

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В Саратове сегодня, 4 октября, из-за аварий на городском водопроводе от водоснабжения отключили несколько домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воды нет в домах №№74/76, 72а и 78 по улице Слонова, №№160/80 и 162 по Большой Садовой и на 2-м проезде Панфилова — от Зои Космодемьянской до Панфилова.

Водоснабжение подадут ориентировочно в полночь.

ИСТОЧНИК KP.RU