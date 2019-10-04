В Екатериновском районе мужчина до смерти избил собутыльницу
Произошел конфликт
Изменить размер текста:
Суд признал 44-летнего жителя села Бутурлинка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 15 июля мужчина со своей 48-летней сожительницей пил в доме на Центральной улице, и они поссорились.
Гражданин семь раз ударил возлюбленную по голове и один — по животу, из-за чего потерпевшая скончалась до приезда бригады «скорой помощи».
Теперь он проведет семь лет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU