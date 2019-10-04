В Екатериновском районе мужчина до смерти избил собутыльницу

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-04T09:33:42+03:00

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Суд признал 44-летнего жителя села Бутурлинка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 15 июля мужчина со своей 48-летней сожительницей пил в доме на Центральной улице, и они поссорились.

Гражданин семь раз ударил возлюбленную по голове и один — по животу, из-за чего потерпевшая скончалась до приезда бригады «скорой помощи».

Теперь он проведет семь лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU