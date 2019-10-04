В Саратове рецидивист лишил уборщицу сумки

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-04T09:32:07+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла грабеж у 53-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» 3 октября в 16:30 в подъезде дома на улице Куприянова неизвестный отобрал у нее сумку с телефоном Samsung и кошельком, в котором лежало 150 рублей.

Сумма ущерба составила 6 150 рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 42-летний рецидивист, который продал похищенное на 3-й Дачной неизвестному мужчине.

На злоумышленника завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU