В Саратове рецидивист лишил уборщицу сумки
Гражданин угрожал насилием
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Полиция Ленинского района раскрыла грабеж у 53-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» 3 октября в 16:30 в подъезде дома на улице Куприянова неизвестный отобрал у нее сумку с телефоном Samsung и кошельком, в котором лежало 150 рублей.
Сумма ущерба составила 6 150 рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 42-летний рецидивист, который продал похищенное на 3-й Дачной неизвестному мужчине.
На злоумышленника завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU