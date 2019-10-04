2019-10-04T09:17:08+03:00
Общество

В Саратове подвели итоги всемирного Фестиваля уличного кино

Аудитория проекта превышает 900 тыс. человек
Дарья Вострикова
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В июле в Саратове состоялся всемирный Фестиваль уличного кино. Жители города массово собрались под открытым небом, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за понравившийся светом фонариков.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, устройство для замера света было доставлено в Москву и расшифровано. Победителем зрительского голосования стал фильм «Болванка».

Мероприятие проходит с 2014 года и является крупнейшим в мире зрительским смотром короткометражного кино. В каждом из 1,1 тыс. городов-участников горожане собираются на набережных, площадях и центральных улицах, чтобы проголосовать за лучшую российскую короткометражку, снятую в минувшем году. Аудитория проекта: более 900 тыс. зрителей.

Сейчас стартует второй ежегодный конкурс для молодых режиссеров «А4» с призовым фондом в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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