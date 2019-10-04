В Саратове мужчина угнал у пенсионера Opel
Транспорт нашли у пункта приема металла
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Полиция поселка Солнечный раскрыла угон у 56-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 7 мая с 15:00 до 20:35 у дома №33 по улице Антонова неизвестный угнал Opel без аккумулятора.
Машину нашли на Сокурском тракте, 1 у пункта приема металла и вернули владельцу под сохранную расписку.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 29-летний работник автозаправки, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU