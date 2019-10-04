В Саратове пройдут соревнования между учителями
Финальные встречи состоятся на следующей неделе
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В Саратове 3 октября стартовала Спартакиада молодых специалистов образовательных организаций.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, состязания проходят в рамках празднования Международного дня учителя. Молодые педагоги от каждого из шести районов представили свои сборные команды для соревнования по мини-футболу, волейболу, легкоатлетической эстафете и выполнению нормативов испытаний ВФСК «ГТО».
Финальные встречи, а также соревнования по легкой атлетике, пройдут на следующей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU