Руководитель театра фокусов «Самокат» Сергей Щукин отмечает день рождения

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-04T09:10:54+03:00

Ему исполнилось 68 лет

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4 октября исполнилось 68 лет Сергею Щукину. День рождения отмечает художественный руководитель театра «Самокат» в Саратове.

Сергей Щукин окончил два вуза: Саратовский государственный педагогический институт и Театральное училище имени Б. Б. Щукина при государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова.

Он начал карьеру с работы режиссером-постановщиком в театрах драмы Саратова, Тобольска (Тюменская область), Вольска.

Заслуженный артист Российской Федерации. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Театр «Самокат» был создан в 1987 году. С тех пор он пользуется неизменной популярностью у жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU