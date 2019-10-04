Руководитель театра фокусов «Самокат» Сергей Щукин отмечает день рождения
4 октября исполнилось 68 лет Сергею Щукину. День рождения отмечает художественный руководитель театра «Самокат» в Саратове.
Сергей Щукин окончил два вуза: Саратовский государственный педагогический институт и Театральное училище имени Б. Б. Щукина при государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова.
Он начал карьеру с работы режиссером-постановщиком в театрах драмы Саратова, Тобольска (Тюменская область), Вольска.
Заслуженный артист Российской Федерации. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Театр «Самокат» был создан в 1987 году. С тех пор он пользуется неизменной популярностью у жителей.
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